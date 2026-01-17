Proteste in Iran i morti sarebbero oltre 3mila Regime verso stop definitivo a Internet

Le proteste in Iran continuano a provocare un alto numero di vittime, con oltre 3.000 decessi segnalati finora. Il regime sembra orientato a sospendere definitivamente l’accesso a Internet, riducendo così la possibilità di comunicazione e informazione. La situazione evidenzia le tensioni in corso e la difficile gestione delle manifestazioni da parte delle autorità, in un contesto di crescente repressione.

(Adnkronos) – Continua a salire il bilancio dei morti nella violenta repressione delle proteste in Iran. Secondo quando rende noto l'ong Human Rights Activists, sono 3.090 i manifestanti uccisi nelle piazze di numerose città del Paese. Le proteste si sono interrotte mercoledì mentre il regime si prepara a rendere permanente il blackout di Internet nel Paese. Solo le persone autorizzate dalle autorità potranno accedere a una versione filtrata della rete globale, denuncia l'ong che tiene sotto controllo la censura sul web in Iran Filterwatch, citata dal Guardian. "E' in via di definizione un piano classificato per trasformare l'accesso alla rete globale in un 'privilegio governativo'", ha spiegato Amir Rashidi, il direttore dell'ong. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Iran, nel 12° giorno di proteste il regime blocca internet: i morti salgono a 38 Leggi anche: Iran, le ong accusano il regime: 27 morti e oltre 1.500 arresti in dieci giorni di proteste Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. In Iran nuovo ciclo di proteste, morti e feriti in aumento; Per l'Iran i giorni più neri: migliaia di morti nelle proteste e incognite come macigni sul suo futuro; Iran, almeno 2 mila morti. Trump valuta opzioni di attacco. Pezeshkian: Usa e Israele seminano caos; Iran, dalla protesta al massacro. Tutti i rischi dell’opzione militare. Proteste in Iran, i morti sarebbero oltre 3mila. Regime verso stop definitivo a Internet - Continua a salire il bilancio dei morti nella violenta repressione delle proteste in Iran. msn.com

