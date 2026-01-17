Protesta corte di trattori degli agricoltori e allevatori nuova ordinanza sulla viabilità | la mappa delle strade

Il Comune di Perugia ha emanato una nuova ordinanza sulla viabilità per il 19 gennaio, in occasione di una protesta pacifica degli agricoltori e allevatori dell’associazione Dati, Difesa Agricoltura Allevatori. La misura mira a garantire la sicurezza durante il corteo di trattori, con indicazioni sulla mappa delle strade interessate. La scelta di regolare il traffico è finalizzata a favorire il corretto svolgimento della manifestazione e la tutela di cittadini e partecipanti.

Nuova ordinanza sulla viabilità perugina da parte dell'amministrazione comunale per consentire, in sicurezza, la manifestazione di protesta pacifica dell'associazione Dati, Difesa Agricoltura Allevatori, che per il 19 gennaio ha organizzato un corteo di trattori. La fascia oraria a rischio va dalle 10 alle 14. I potenti mezzi di agricoltori e allevatori si muoveranno in diverse arterie stradali del capoluogo e delle aree limitrofe; al passaggio dei mezzi è prevista la chiusura temporanea delle strade interessate, per il tempo strettamente necessario al transito, al fine di garantire la sicurezza della circolazione.

