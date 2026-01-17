La campagna di raccolta fondi su GoFundMe per il cortometraggio “Thieving Days (Giorni di Furto)”, diretto e scritto dalla regista cesenate Clara Ferri, continua. Il progetto mira a sostenere la produzione di un'opera indipendente, offrendo a sostenitori e appassionati l'opportunità di contribuire alla realizzazione di un film originale e autentico.

Prosegue la raccolta fondi su GoFundMe per “Thieving Days (Giorni di Furto)”, il nuovo cortometraggio indipendente scritto e diretto da Clara Ferri, sceneggiatrice e regista cesenate. Il film entrerà in produzione a gennaio 2026, con riprese tra le colline romagnole e i luoghi dell’infanzia dell’autrice, in un dialogo tra una troupe con base anche a New York e in Francia e una comunità locale coinvolta davanti e dietro la macchina da presa, tra volti, dialetti e mestieri del territorio. Ferri arriva a questo progetto dopo anni di set indipendenti in Italia e un percorso di formazione internazionale (oggi frequenta il Master of Fine Arts alla NYU – Tisch School of the Arts). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prosegue la raccolta fondi online per il film della regista Clara Ferri

Leggi anche: La regista cesenate Clara Ferri torna in Romagna e lancia la campagna GoFundMe per il suo nuovo corto in pellicola 16mm

Leggi anche: 'Thieving Days': prosegue la raccolta fondi per il cortometraggio western in salsa romagnola

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Prosegue la raccolta fondi online per il film della regista Clara Ferri; Mickey Rourke sfrattato da casa sua, ma rifiuta la raccolta fondi in suo aiuto: È umiliante; Ondata di solidarietà per Lorenzo Bonicelli: già raccolti 200mila euro; Matrimoni sempre più cari a Bari, coppia apre una raccolta fondi: Aiutateci a dire si.

Prosegue la raccolta fondi online per il film della regista Clara Ferri - Prosegue la raccolta fondi su GoFundMe per “Thieving Days (Giorni di Furto)”, il nuovo cortometraggio indipendente scritto e diretto ... ilrestodelcarlino.it