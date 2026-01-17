Prosegue il maltempo | piogge e neve nel fine settimana

Il Piemonte si prepara a un fine settimana caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse. Un vortice depressionario sull’Europa occidentale sta portando piogge e neve sulle zone pedemontane e alpine della regione. Le previsioni indicano un’intensificazione del maltempo, con possibili disagi nelle aree interessate. È consigliabile seguire gli aggiornamenti meteorologici e adottare le precauzioni necessarie per affrontare le condizioni climatiche in evoluzione.

"Un nuovo vortice depressionario si sta approfondendo sull'Europa occidentale, pilotando una perturbazione che nel fine settimana porterà maltempo sul Piemonte, in particolare tra le pedemontane e i settori alpini - dice Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com -. Già oggi sono attesi rovesci sulla regione, in attenuazione in serata solo sui settori orientali. Sono previste inoltre nevicate sulle Alpi a partire dagli 800-1100 m di quota". "Domenica ancora instabile, con frequenti precipitazioni sui settori centro-occidentali. Neve sui rilievi dai 11001300 m circa. Lunedì è previsto l'ingresso di correnti più fredde che manterranno attiva una moderata instabilità.

Meteo Prossime ore: cieli grigi, piogge e anche neve; le regioni a rischio - SITUAZIONE Un intenso flusso umido e mite dai quadranti meridionali sta interessando gran parte del nostro Paese, sollecitato da una circolazione ciclonica con centro motore attualmente posizionato tr ... ilmeteo.it

Meteo – Maltempo in espansione nel Weekend, con piogge anche intense e neve in montagna: i dettagli - Piogge e rovesci anche intensi si estenderanno sull'Italia nel Weekend, con neve in arrivo a quote di montagna o bassa montagna: i dettagli ... centrometeoitaliano.it

Stasera torna il maltempo, domenica sera arriva una potente tempesta invernale

Amaranto Channel. . Nonostante il maltempo, prosegue il cammino del campionato CSI Incontrartics che ieri ha visto disputarsi la quarta giornata presso la palestra Vasari. In campo l'ASD Pionta e i Calcianti Firenze. #PiontaCalcio #AmarantoChannel - facebook.com facebook

Freddo, neve e mareggiate. Prosegue l'ondata di maltempo che sta interessando soprattutto il centro sud. x.com

