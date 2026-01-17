Pronostico Pescara-Modena | il risultato sta bene a entrambe
Il match tra Pescara e Modena, valido per la ventesima giornata di Serie B, rappresenta una sfida importante per entrambe le squadre. Il Pescara, in fondo alla classifica, cerca punti per migliorare la posizione, mentre il Modena vuole consolidare il proprio rendimento. In questo articolo, troverai le informazioni su come seguire la partita in tv e streaming, le formazioni e un'analisi del pronostico.
Pescara-Modena è una partita valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Il Pescara ultimo in classifica non ha nessuna intenzione di mollare la presa. C’è voglia dentro gli abruzzesi di prendersi qualcosa di importante, vale a dire la salvezza. E questa voglia si è vista contro la Juve Stabia in trasferta: un campo complicato e un pareggio acciuffato all’ultimo minuto di recupero. Qualcosa di sicuramente importante per il morale e anche per la classifica. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche: Pronostico Juve Stabia-Pescara: tre volte di fila lo stesso risultato
Leggi anche: Ritrovata la 14enne scomparsa da Modena: sta bene
Pronostico Pescara-Modena: analisi, quote e consigli; Pronostici Pescara-Modena: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 18.01.2026 Serie B; Pronostico Pescara-Modena: il risultato sta bene a entrambe; Pescara vs Modena Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Serie B 18-01-2026.
Pronostico Pescara-Modena: il risultato sta bene a entrambe - Modena è una partita valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B: tv e streaming, formazioni e pronostico ... ilveggente.it
Pronostico Pescara vs Modena – 18 Gennaio 2026 - La sfida tra Pescara e Modena, valida per la Serie B, si giocherà il 18 Gennaio 2026 alle 15:00 presso lo Stadio Adriatico - news-sports.it
Calciatore del Pescara coinvolto nella tragedia in Svizzera: fortunatamente è in buone condizioni - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.