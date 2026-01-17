Il match tra Pescara e Modena, valido per la ventesima giornata di Serie B, rappresenta una sfida importante per entrambe le squadre. Il Pescara, in fondo alla classifica, cerca punti per migliorare la posizione, mentre il Modena vuole consolidare il proprio rendimento. In questo articolo, troverai le informazioni su come seguire la partita in tv e streaming, le formazioni e un'analisi del pronostico.

© Ilveggente.it - Pronostico Pescara-Modena: il risultato sta bene a entrambe

