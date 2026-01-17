Parma e Genoa si affrontano nella ventunesima giornata di Serie A, domenica alle 12:30. La sfida si presenta equilibrata, come all’andata, e offre numeri, formazioni e dettagli utili per un’analisi completa. Di seguito, le principali informazioni su probabili formazioni, pronostico e modalità di visione in diretta.

Parma-Genoa è una partita della ventunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La classifica è migliorata per entrambe nell’ultimo periodo ma guai a considerare la salvezza già acquisita. Sia il Parma che il Genoa sono in ogni caso sulla strada giusta per poter raggiungere l’obiettivo stagionale: la permanenza in massima serie. Le prossime settimane, tuttavia, saranno decisive per capire se emiliani e liguri abbiano le carte in regola per allontanarsi in maniera definitiva dalla zona rossa. Che nel caso dei gialloblù è distante otto lunghezze, più vicina invece per quanto riguarda il Grifone, a +5 sulla Fiorentina terzultima. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Parma-Genoa: equilibrio perfetto come all’andata

Leggi anche: Pronostico Bologna-Sassuolo: equilibrio perfetto nei precedenti

Leggi anche: Pronostico Cremonese-Lecce, precedenti in perfetto equilibrio: finirà così

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Pronostico Parma - Genoa con quote del match di Serie A del 18-01-26; Pronostico Parma-Genoa 18 gennaio 2026 (Serie A); Parma-Genoa (domenica 18 gennaio 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici; Parma - Genoa CFC Pronostico e confronto quote 18.01.2026.

Pronostico Parma vs Genoa – 18 Gennaio 2026 - Al Stadio Ennio Tardini si apre la domenica di Serie A con il match delle 12:30 del 18 Gennaio 2026 tra Parma e Genoa. news-sports.it

Parma-Genoa, quote e probabili formazioni: al Tardini lieve vantaggio per i ducali - Sfida in equilibrio al Tardini: secondo Bet365 lieve vantaggio Parma, occhi puntati su Pellegrino e Colombo il 18 gennaio ... it.blastingnews.com