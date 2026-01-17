Il match tra Milan e Lecce, valido per la ventunesima giornata di Serie A, si disputerà domenica alle 20:45 a San Siro. In questa partita, analisi delle statistiche, probabili formazioni e aggiornamenti sulla diretta tv e streaming offriranno un quadro completo per seguire l'incontro. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali nella corsa alla classifica.

Milan-Lecce è una partita della ventunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il Milan in settimana non ha “imitato” il Napoli. E con il minimo sforzo è andato a vincere 3-1 sul campo del Como, impedendo così la prima fuga dell’Inter e rimanendo a -3 dai nerazzurri. Con il minimo sforzo perché la squadra di Massimiliano Allegri, nonostante una prestazione estremamente conservativa – i lariani hanno avuto quasi sempre la palla tra i piedi ed in sostanza si è giocato solo nella metà campo rossonera – sono riusciti a portare via tre punti pesantissimi dal “Sinigaglia” – il Como non aveva mai perso in casa finora – segnando praticamente sugli unici tiri effettuati verso la porta di Butez. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Milan-Lecce, il ventesimo è in arrivo: San Siro di nuovo stregato

Leggi anche: Milan, problemi per il nuovo San Siro! In arrivo un bomber dalla Germania? Ferguson out!

Leggi anche: Il Lecce dopo la sconfitta con l’Inter non tornerà in Puglia: la prossima è di nuovo a San Siro col Milan

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Milan-Lecce pronostico e quote: la chicca dell'esperto; Milan-Lecce (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico; Dove vedere Milan - Lecce in TV e streaming; Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 4/1526 di sabaato 17 gennaio 2026.

Milan-Lecce (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico - L'appuntamento per la sfida tra Milan e Lecce, ventunesima giornata di Serie A, è per domenica 18 gennaio 2026 alle ore 20:45. msn.com