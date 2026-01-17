Pronostico Cagliari-Juventus | effetto Spalletti anche in Sardegna

Cagliari-Juventus, in programma sabato alle 20:45, apre la ventunesima giornata di Serie A. La partita rappresenta un'occasione per analizzare le statistiche, le probabili formazioni e le possibili strategie delle due squadre. Di seguito, trovate tutte le informazioni necessarie, tra cui notizie, pronostico e opzioni di visione in diretta tv e streaming.

Cagliari-Juventus è una partita valida per la ventunesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Prosegue senza soluzioni di continuità la luna di miele tra Luciano Spalletti e la Juventus. Lunedì scorso i bianconeri hanno messo a segno un'altra vittoria, addirittura la quinta nelle ultime sei giornate, prendendo a pallate la Cremonese all'Allianz Stadium (5-0). Probabilmente una delle migliori prestazioni stagionali quella offerta con i grigiorossi, dominati dall'inizio alla fine. Ancora in gol il centravanti canadese David, per la seconda gara di fila.

Pronostico Cagliari-Juventus, David ancora a segno? I bookie ci credono - Il canadese a caccia del gol per la terza partita di fila per spingere i bianconeri al successo su un campo storicamente favorevole per la Signora ... tuttosport.com

Pronostico Cagliari-Juventus, partita cruciale per la stagione di entrambe - Nella 21esima giornata di campionato, i rossoblù cercano punti preziosi all'Unipol. tuttomercatoweb.com

#Cagliari- #Juventus: probabili formazioni, dove vederla e pronostici #SerieA #11contro11 x.com

