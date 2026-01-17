L'incontro tra Augusta e Friburgo, valido per la diciottesima giornata di Bundesliga, si disputerà domenica alle 17:30. Di seguito, analisi delle formazioni, pronostico e informazioni sulla diretta tv. Un confronto importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di ottenere punti utili in una fase cruciale del campionato.

Augusta-Friburgo è una partita valida per la diciottesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La sconfitta contro il Lipsia – che ci può stare – ha chiuso una striscia di 4 risultati utili di fila per il Friburgo che si è un po’ allontanato dalla zona Europa. Ma le speranze non sono tutte state riposte in un cassetto, con diverse partite da giocare ci sono ancora delle possibilità di rientrare. (AnsaFoto) – Ilveggente.it A patto che il passaggio a vuoto nella scorsa settimana rimanga tale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Augusta-Friburgo: il gol è sicuro

Leggi anche: Pronostico Uganda-Nigeria: tensione minima e GOL sicuro

Leggi anche: Pronostico Augusta-Union Berlino: colpaccio esterno con vista Europa

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

FC Augusta - SC Friburgo Pronostico e confronto quote 18.01.2026; Pronostico Augsburg - Union Berlino - Bundesliga; Pronostico Augusta - Friburgo: 18 Gennaio 2026 ??; Augsburg-Friburgo (domenica 18 gennaio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici.

Pronostico Augusta vs Friburgo – 18 Gennaio 2026 - La sfida tra Augusta e Friburgo, valida per la Bundesliga, accende il pomeriggio del 18 Gennaio 2026 con fischio d’inizio previsto alle 17:30 al WWK Arena. news-sports.it