Pronostici di oggi 17 gennaio | Inter Napoli Juve e il derby di Manchester

Ecco i pronostici sportivi di oggi, 17 gennaio, con focus su Inter, Napoli, Juventus e il derby di Manchester. Analizziamo le principali sfide di giornata, considerando le recenti prestazioni delle squadre e gli elementi chiave per formulare previsioni attendibili. Un approfondimento utile per chi desidera orientarsi tra le quote e le aspettative della giornata calcistica.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 17 gennaio. Il Milan ha battuto un Como un po’ sprecone con grandi meriti per il suo portiere francese e non ha permesso all’Inter di scappare. E’ dunque insidiosa la trasferta dei nerazzurri, impegnati in una raro match delle 15:00 a Udine contro una squadra che li. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostici di oggi 17 gennaio: Inter, Napoli, Juve e il derby di Manchester Leggi anche: Manchester United-Manchester City (sabato 17 gennaio 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Pronostici di oggi 4 gennaio: Inter-Bologna, Lazio-Napoli, Man City-Chelsea Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sunderland-Crystal Palace (sabato 17 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostici 17 gennaio 2026 Ligue 1; Leeds-Fulham (sabato 17 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Cagliari-Juventus 17 gennaio 2026 (Serie A). Pronostici Serie B 17 gennaio ore 15:00: due incroci d’alta classifica - Serie B, turno scoppiettante in cadetteria con due big match che andranno in scena in contemporanea: riflettori puntati su Monza- ilveggente.it

I pronostici del weekend (17-18 gennaio): Serie A e campionati esteri - I pronostici del weekend, ventunesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 ... ilveggente.it

Pronostico Udinese vs Inter – 17 Gennaio 2026 - Stadio Friuli ospiterà una sfida di rilievo per la Serie A. news-sports.it

Dalle 16.00, tqq ore 18.40 https://www.ippodromoagnano.it/2026/01/15/agnano-trotto-giovedi-15-gennaio-16-00-pronostici-di-emilio-migliaccio/ #ippodromoagnano #newagnano #trotto #ippica #napoli #pronostici #sport #oggi #15gennaio #newagnanoaren - facebook.com facebook

Anche oggi siamo allo stadio Angelo Massimino! Per Catania–Cavese, alle 14:30, siamo tra i tifosi per raccogliere consigli, pronostici e scoprire qual è il coro preferito dei rossazzurri. #LaSicilia #CataniaCavese #SerieC x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.