promozione occasione cervia reno a caccia di punti salvezza

Domani alle 14.30 si disputano le partite della terza giornata di ritorno in Promozione, con l'occasione per il Reno di cercare punti fondamentali nella corsa alla salvezza. Dopo i recuperi di mercoledì, le sfide rappresentano un momento importante per le squadre coinvolte, tra cui il Reno, impegnato a migliorare la propria posizione in classifica.

Dopo i recuperi di mercoledì, in Promozione si giocano domani, alle 14.30, le gare della terza giornata di ritorno. Nel girone D, il Cervia United, scivolato al 6° posto per effetto del turno di riposo, è di scena a Roncofreddo, contro un avversario abbordabile. Il San Pietro in Vincoli, dopo il 4-1 corsaro di Bellaria, è di nuovo in trasferta a Gambettola e medita di ripetere il colpaccio che l’ha catapultata all’8°posto. La Reno, che fra le mura amiche ha battuto Bakia e Riccione, ha invece bisogno di punti per uscire dalle sabbie mobili e li cerca nel match casalingo contro il Roncofreddo. Anche il Classe, sconfitto con onore a Misano, cerca punti per uscire dalla zona retrocessione, ma avrà davanti a sé un ostacolo davvero duro come il Bakia Cesenatico, 4° in classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

