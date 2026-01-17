Promozione i pronostici di Pierantoni La mia Settempeda a Treia per provare a fare il blitz

Gregory Pierantoni, allenatore della Settempeda, presenta la terza giornata di ritorno con un focus sulla sfida a Treia, in cui la squadra cercherà di ottenere punti importanti. Nell’ambito delle previsioni, si analizzano anche le sorti dell’Azzurra Colli-Palmense, con quest’ultima vista come una delle favorite per la conquista del titolo, mentre Palimente tenta di risalire la classifica in chiave playoff.

La terza giornata di ritorno è presentata da Gregory Pierantoni, allenatore della Settempeda. Azzurra Colli-Palmense: "La Palmente sta cercando di rimettersi in scia per i playoff, ma di fronte ha l’Azzurra Colli che considero la più accreditata per la vittoria finale". Azzurra Mariner-Monturano: "Il Monturano viene da un momento difficile, l’Azzurra da due pareggi e vorrà tornare a tenere un buon ritmo per stare al passo delle prime due. Vedo favorita l’Azzurra". Mogliano-Porto Sant’Elpidio: "Mogliano in casa ha fatto le migliori cose, ma gli ospiti devono riprendersi dopo la sconfitta. Ci può stare il pareggio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

