Professionisti aggrediti alle Cascine | due in manette

Lo scorso giovedì, al parco delle Cascine a Firenze, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto due uomini arrestati dalla polizia. Le indagini hanno accertato che si è trattato di una rapina trasformata in estorsione e aggressione, creando preoccupazione tra i cittadini e richiedendo un intervento delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza pubblica.

FIRENZE – Pomeriggio di violenza e criminalità giovedì scorso al parco delle Cascine, dove la polizia ha arrestato due uomini per una rapina degenerata in estorsione e aggressione. I fatti si sono consumati in piazzale Jefferson: nel mirino dei malviventi sono finiti due professionisti — un 58enne di Prato e un 42enne genovese residente a Firenze — che stavano andando al lavoro. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due aggressori, supportati da un terzo complice attualmente ricercato, hanno accerchiato una delle vittime strappandogli borsa e cellulare. Subito dopo è scattato il tentativo di estorsione: i rapinatori hanno preteso una somma di denaro in cambio della restituzione degli oggetti.

