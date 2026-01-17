Primo appuntamento del 2026 de L’ottava nota all’Istituto di Agazzi

Il primo appuntamento del 2026 di “L’ottava nota” si terrà all’Istituto di Agazzi di Arezzo. Il progetto di musica inclusiva prosegue con l’obiettivo di promuovere l’accesso alla musica per tutti, attraverso incontri e attività che coinvolgono studenti e comunità. L’evento rappresenta un’occasione importante per condividere valori di integrazione e sensibilità culturale, consolidando l’impegno dell’Istituto nel favorire un’educazione aperta e partecipativa.

Arezzo, 17 gennaio 2026 – Primo appuntamento del 2026 del progetto di musica inclusiva "L'ottava nota" dell'Istituto di Agazzi. Il corso di propedeutica musicale tenuto dall'insegnante e pianista Lara Viviani ripartirà dalle 10.00 di martedì 20 gennaio quando la sala polivalente della struttura alle porte di Arezzo tornerà a essere uno spazio di incontro, ascolto, sperimentazione e condivisione attraverso le sette note. Il progetto è rivolto a persone con disabilità intellettive o disturbo dello spettro autistico per cui l'utilizzo di strumenti musicali o l'interpretazione di canzoni o filastrocche diventeranno occasioni di sviluppo cognitivo, emotivo ed espressivo, oltre che di benessere attraverso la realizzazione di desideri e interessi personali.

