Il Napoli Primavera interrompe la serie di risultati positivi, perdendo 2-1 in trasferta contro la Cremonese al 94’. Nonostante una prestazione overall solida, i partenopei non riescono a conquistare punti. La partita si conclude con un risultato che riflette gli sforzi di entrambe le squadre, evidenziando come, in questa occasione, la Cremonese abbia avuto la meglio nel finale.

Finale amaro. Il Napoli Primavera torna a casa con zero punti dopo una buona prestazione sul campo della Cremonese. La partita s'era messa nel modo migliore per gli azzurrini, passati in vantaggio con un gol di Emmanuele De Chiara su calcio di rigore guadagnato da Olivieri. La reazione della Cremonese non s'è fatta attendere. E il pareggio è arrivato dopo poco meno di un quarto d'ora. Sinistro di Gashi a tagliare l'area di rigore e a rendere vano l'intervento di Spinelli: palo e ribattuta di Pavesi per l'1-1 al 37'. Minuti di sbandamento per la squadra di Rocco salvi grazie alla traversa dopo il colpo di testa di Lickunas. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Primavera, Cremonese-Napoli 2-1: azzurrini ko al 94'

