Prima pagina Tuttosport | Spalletti-Juve tutto e subito! Ricardo altro rilancio Toro

Nella prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 17 gennaio 2026, si affrontano le principali notizie di calcio, con focus sulla possibile operazione Spalletti-Juve e aggiornamenti sul mercato del Torino, tra rilanci e rinnovi. La rassegna stampa offre un quadro chiaro e dettagliato sulle novità di Milan e altre squadre, fornendo ai lettori un’informazione completa e affidabile sulla giornata sportiva.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 17 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del calendario che attenderà la Juventus di Luciano Spalletti nei prossimi dieci giorni. Sarà un periodo in cui si deciderà gran parte della stagione bianconera, tra Serie A (stasera a Cagliari, poi scontro diretto d'alta classifica contro il Napoli) e Champions League (con le partite contro Benfica e Monaco) per il passaggio del turno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Spalletti, zoom Juve: Bremer ti affetta. Chi è il tesoro nascosto, come stanno Yildiz e Conceicao; Spalletti, il mio nuovo idolo e no al Videocalcio. Poi un voto e lode al totem Juve: È totale; Miretti, il rapporto con Spalletti e cosa gli ha detto la Juve per il futuro: parla papà Livio; Spalletti, Chiesa come Sinner che guarda negli occhi: dall'elogio al punto tra Juve e Liverpool.

