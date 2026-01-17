La collaborazione tra Lautaro e i suoi assist si consolida, con la PiLa che si aggiunge alle precedenti LuLa e ThuLa. Le statistiche e le azioni sul campo testimoniano un'intesa crescente. A fine partita, il Toro ha sottolineato l'importanza di Esposito, evidenziando il suo impegno e la disponibilità in squadra. Un segnale positivo per l’Inter, che continua a costruire il suo gioco con precisione e collaborazione.

La “Pi-La” accende la torcia che illumina la classifica. Lì davanti, in testa, già campione d’inverno, c’è l’Inter di Pio Esposito e Lautaro. Uno sforna l’assist e l’altro rifinisce dopo aver dribblato l’uomo. Il figliol prodigo di mister Chivu e il capocannoniere della Serie A con 11 gol. Tre glieli ha fatti fare proprio Pio, il ventenne che gioca di sponda e si inserisce. Quello che tocca pochi palloni, sgomita e si sbatte, ma che manda sempre in porta il suo capitano. La spalla perfetta. “Esposito è importante - ha detto Lautaro a fine gara - lavora e si mette a disposizione. Sono contento, così come lo sono di Bonny e Thuram”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prima la LuLa, poi la ThuLa, oggi la PiLa: 3° assist di Pio per Lautaro, e l'Inter funziona

