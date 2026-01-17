Prima e dopo Amati niente assessori | Brindisi è sempre la cenerentola della Puglia

A Brindisi, la situazione politica e amministrativa si distingue per le sfide storiche e la scarsità di rappresentanza regionale. Nell’ottobre 2024, Michele Emiliano ha nominato Fabiano Amati assessore al Bilancio e alle Finanze, segnando un cambiamento politico importante. Questa nomina rappresenta un passo significativo per la città, che spesso viene considerata una

Luigi Caroli (FdI): "Alla prima occasione chiederò a Decaro il perché di questa penalizzazione territoriale". Il leccese Minerva sarà capogruppo Pd in Consiglio regionale: Matarrelli in pole per la presidenza del Consiglio regionale Nell'ottobre 2024 l'allora presidente della Regione Puglia Michele Emiliano "rimescolò le carte" in Giunta e nominò il fasanese Fabiano Amati assessore al Bilancio e alle Finanze. Erano undici anni che il territorio brindisino non aveva rappresentanza nell'organo di governo regionale. Per trovare un precedente bisognava tornare indietro all'era Vendola: nel 2013 venne nominato assessore lo stesso Amati.

