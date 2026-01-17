Prima categoria i pronostici di Ortolani Belfortese serve la vittoria La Folgore deve farsi valere

Nel girone di ritorno del girone C di Prima categoria, si apre una nuova fase con sfide importanti. L’allenatore Angelo Ortolani analizza i pronostici e le aspettative per le squadre coinvolte, come Belfortese e Folgore, chiamate a confermare il loro valore e a cercare punti fondamentali. Un turno che promette interessanti confronti e che richiede attenzione e determinazione da parte di tutte le formazioni coinvolte.

Comincia il girone di ritorno nel girone C di Prima categoria dove non mancano i match interessanti. Il turno è presentato dall'allenatore Angelo Ortolani. Belfortese-Loreto: La Belfortese è in un momento particolare considerate le sue potenzialità e non deve farsi sfuggire l'occasione di giocare in casa: 1". Folgore Castelraimondo-Cluentina: "La Folgore, candidata numero uno per la vittoria finale, deve sfruttare il turno interno dopo avere centrato due pareggi: 1". Montegiorgio-Porto Potenza: "Il Montegiorgio ha messo il fiato sul collo della leader e dovrà giocarsi bene questo match casalingo: 1". Appignanese: "Si affrontano squadre che alla vigilia avrebbero dovuto essere protagoniste della stagione, c'è solo il Potenza Picena: 1".

