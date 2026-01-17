Prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo oggi è un dato importante per comprendere l’andamento dei costi energetici. Questo valore, aggiornato quotidianamente, permette a famiglie e aziende di monitorare le variazioni di mercato e di pianificare meglio i propri consumi e budget. Conoscere il prezzo corrente è essenziale per valutare l’impatto delle fluttuazioni sui costi energetici e sulle bollette.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un'informazione fondamentale per famiglie e imprese, poiché incide direttamente sull'importo finale della bolletta. Comprendere come si forma il prezzo del gas e quali sono le differenze tra mercato tutelato e mercato libero è essenziale per valutare le proprie scelte di fornitura e risparmiare. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 17 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (dato riferito a Ottobre 2025, ultimo valore disponibile). A questo importo si sommano i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica.

Gas, bollette più leggere: quanto risparmiano all’anno le famiglie - Arera taglia del 2,3% il prezzo del gas a dicembre 2025: bollette in calo per clienti tutelati e famiglie vulnerabili. quifinanza.it

Bollette, gennaio più caro per il gas. Luce: ora il prezzo fisso è più vantaggioso del variabile - Confrontando le tariffe sul Portale offerte di Arera emergono aumenti generalizzati per il gas e sostanziale stabilità sull’elettricità, dove il prezzo ... repubblica.it

