prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo oggi è un dato importante per comprendere l’andamento dei costi energetici. Questo valore, aggiornato quotidianamente, permette a famiglie e aziende di monitorare le variazioni di mercato e di pianificare meglio i propri consumi e budget. Conoscere il prezzo corrente è essenziale per valutare l’impatto delle fluttuazioni sui costi energetici e sulle bollette.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per famiglie e imprese, poiché incide direttamente sull’importo finale della bolletta. Comprendere come si forma il prezzo del gas e quali sono le differenze tra mercato tutelato e mercato libero è essenziale per valutare le proprie scelte di fornitura e risparmiare. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 17 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (dato riferito a Ottobre 2025, ultimo valore disponibile). A questo importo si sommano i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

