Prezzi delle case Forchielli attacca | La giunta strangola il mercato

Il mercato immobiliare di Forchielli si confronta con le recenti modifiche del Piano urbanistico generale approvato dal Comune a dicembre. Secondo l’esperto, le nuove norme sarebbero controproducenti e limitano lo sviluppo del settore. Questa posizione sottolinea le tensioni tra le politiche urbanistiche e le dinamiche di mercato, evidenziando come le scelte amministrative possano influire sui prezzi delle case e sulla crescita economica locale.

"Le nuove regole del Pug varato a dicembre sono assurde e controproducenti". Alberto Forchielli boccia senza appello il Piano urbanistico generale del Comune. L’imprenditore candidato sindaco per il 2027 si schiera infatti con architetti e ingegneri e attacca Palazzo d’Accursio: "Il Comune strangola il mercato edilizio e lo rende inavvicinabile alle fasce più deboli". Il piano, secondo Forchielli, non farà altro che penalizzare i cittadini meno abbienti: "Le nuove regole sono assurde – spiega –. Attualmente vige già una soglia regionale che impone all’imprenditore di dare il 20% del costruito per venti anni in locazione a prezzi calmierati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prezzi delle case, Forchielli attacca: "La giunta strangola il mercato" Leggi anche: A Bologna mercato immobiliare in crescita: prezzi delle case +1,2% in un anno Leggi anche: Mercato Immobiliare di Bari, prezzi delle case in salita e affitti alle stelle Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Prezzi delle case, Forchielli attacca: La giunta strangola il mercato. Prezzi delle case, Forchielli attacca: "La giunta strangola il mercato" - Il candidato per il 2027: "Norme assurde, i costi degli immobili continueranno a salire a scapito dei più deboli" ... ilrestodelcarlino.it

Ecco i quartieri di Milano dove i prezzi delle case si stanno alzando per l'effetto Olimpiadi - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.