Previsioni Meteo Roma e Lazio – Domenica 18 Gennaio 2026

Previsioni meteo per Roma e Lazio domenica 18 gennaio 2026: la giornata presenterà nubi irregolari, con possibili schiarite nel pomeriggio. Le temperature saranno basse, e il clima si manterrà freddo durante tutto l’arco della giornata. Al mattino, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con condizioni variabili nel corso della giornata. Ecco le principali informazioni per pianificare al meglio le attività di domenica.

Roma: nubi irregolari, schiarite nel pomeriggio e clima freddo. La giornata di domenica 18 gennaio 2026 a Roma si aprirà con cielo irregolarmente nuvoloso, specie nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata è atteso un graduale miglioramento, con schiarite più ampie nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni di rilievo sulla Capitale. Le temperature resteranno su valori tipicamente invernali, con freddo più avvertibile al mattino e un lieve rialzo termico nelle ore centrali.?? Temperature. Minime: tra 4 e 6°C. Massime: comprese tra 11 e 13°C.? Venti. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali.

