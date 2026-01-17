Presidenza del Tribunale di Foggia vacante da agosto il Csm pronto a nominare Beatrice Notarnicola

Dalla vacanza di ruolo del presidente Sebastiano Luigi Gentile, avvenuta l’8 agosto 2025, il Tribunale di Foggia è stato guidato ad interim da Beatrice Notarnicola, attuale presidente vicario. Il Consiglio superiore della magistratura si appresta a nominare ufficialmente la nuova presidente, consolidando così la continuità e la stabilità della sede giudiziaria.

La sede è vacante dall’8 agosto 2025, da quando Sebastiano Luigi Gentile è andato in pensione. Da allora, in qualità di presidente vicario, alla guida del Tribunale di Foggia c’è Beatrice Notarnicola. Ed è lei che la Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, vale a dire la commissione per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi, ha proposto all’unanimità come presidente nell'ultima seduta del 15 gennaio scorso. La proposta sarà ora sottoposta al Plenum del Csm. Nata a Bari il 6 aprile 1964, Beatrice Notarnicola, è stata consigliera della Corte d’Appello di Bari, sezione lavoro, e nel 2019 è stata nominata presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Foggia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

