Dopo il periodo difficile legato al Covid, si registra un aumento delle presenze turistiche nella zona, segnando un cambiamento nel modo di promuovere il territorio. Alla conferenza di Bcc Romagnolo, Lorenzo Plumari ha illustrato come, dal 2020, l’approccio si sia orientato oltre la città, abbracciando l’intera Unione, inclusa la vallata del Savio, per valorizzare in modo più ampio le risorse locali.

Non c’è solo il mare. Alla conferenza organizzata da Bcc Romagnolo ha partecipato anche Lorenzo Plumari, assessore alle attività produttive del Comune di Cesena: "Dal 2020 – ha argomentato – abbiamo deciso di cambiare approccio nella promozione turistica del territorio, andando oltre il solo riferimento alla città, ma allargando lo sguardo all’intera Unione che comprende pure la vallata del Savio. E i risultati sono arrivati". Parlando del solo territorio di Cesena, nell’area comunale si contano 189 strutture ricettive che offrono complessivamente 1.686 posti letto. Si tratta ovviamente di frequentazioni diverse rispetto a quelle di chi sceglie un soggiorno a due passi dalla spiaggia, ma Plumari ha citato comunque un contesto incoraggiante: "Accogliamo chi è in viaggio per lavoro - la sua argomentazione – come pure chi gravita intorno all’ospedale Bufalini per ragioni sanitarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Presenze in aumento dopo il Covid: "Così la città ha cambiato passo"

