Preghiera del mattino del 17 Gennaio 2026 | Risplenda su di me la Tua luce

Il sabato è dedicato alla devozione alla Beata Vergine Maria. In questa mattina del 17 gennaio 2026, ci rivolgiamo al Signore con la preghiera: “Risplenda su di me la Tua luce”. Un momento di riflessione e gratitudine, per iniziare la giornata con serenità e fiducia, affidando a Maria e a Dio le nostre intenzioni e il cammino che ci attende.

Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: "Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente". Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Concedici o Signore di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato. Risplenda su di noi la luce del Tuo amore e la Tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere perché, giunti a sera, possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente, Amen. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime.

