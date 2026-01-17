Precipitato durante l’arrampicata Si tratta sul risarcimento dei danni
Un giovane di 26 anni originario di Taiwan, rimasto paralizzato dopo una caduta durante un’attività di arrampicata nella palestra Big Walls Asd di Brugherio, affronta un procedimento legale presso il Tribunale di Monza. La causa, originariamente prevista prima, è stata rinviata a febbraio, con l’obiettivo di ottenere un risarcimento dei danni dall’assicurazione. La vicenda evidenzia le questioni legate alla responsabilità e alla copertura assicurativa in ambito sportivo.
Slitta a febbraio, per il tentativo di ottenere un congruo risarcimento dei danni dall’assicurazione, il processo al Tribunale di Monza per un 26enne originario di Taiwan rimasto paralizzato dopo la caduta da una parete di arrampicata nella palestra Big Walls Asd di Brugherio. Per questo tragico incidente sportivo, accaduto il 6 luglio 2022, ora deve rispondere di lesioni colpose gravissime il titolare del centro sportivo Gian Battista Bissi, 69 anni, esperto esploratore, alpinista e arrampicatore. È sua la prima ripetizione della via dei Ragni di Lecco sull’Alpamajo, alto 5.947 metri, in Perù nel 1985. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
