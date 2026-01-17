Negli ultimi giorni sono emerse preoccupazioni comprensibili sul futuro dei prati di Cavagna. Riteniamo importante chiarire alcuni elementi, perché la situazione è più articolata di come è stata talvolta rappresentata. Nella zona pedemontana di Cavagna esistono da molti anni terreni a prato sui quali i proprietari hanno maturato diritti edificatori. Si tratta di diritti riconosciuti nel tempo, sui quali sono state pagate imposte e che hanno comportato anche oneri di manutenzione. Il Pgt del 2014 gestiva questi diritti attraverso il cosiddetto meccanismo “ad arcipelago”, che consentiva ai proprietari di associarsi per realizzare interventi edilizi con un indice più elevato (0,05 mqmq). 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Cristante a Sky: «La Juve non è partita benissimo ma lotta per le posizioni che vogliamo raggiungere anche noi. Vogliamo vincere»

Leggi anche: La protesta ironica di Gioventù nazionale contro Donzelli: “Come la Cgil vogliamo anche noi il weekend lungo”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Prati di Cavagna, la maggioranza: "Anche noi vogliamo tutelarli" - "L'obiettivo della variante al Pgt è tutelare il valore naturalistico con le loro aspettative" ... leccotoday.it