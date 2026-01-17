Prandelli | Critiche ad Allegri? Ma vogliamo scherzare? Ha vinto 6 Scudetti Non è catenacciaro è pratico

Cesare Prandelli commenta le recenti critiche a Allegri, sottolineando i successi del tecnico del Milan, tra cui sei Scudetti vinti. L’ex allenatore evidenzia la praticità di Allegri, rifiutando l’etichetta di catenacciaro e ribadendo il valore della sua gestione. Le sue parole, rilasciate in un’intervista esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport', invitano a una valutazione più equilibrata del tecnico.

Cesare Prandelli, ex allenatore di molte squadre in Serie A, ha parlato (anche) di Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ha difeso a spada tratta il suo collega Cesare Prandelli, ex allenatore di molte squadre in Serie A, tra cui Fiorentina e Parma, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, uno stralcio delle sue dichiarazioni. Sugli allenatori 'giochisti' e gli allenatori 'risultatisti': «Io non mi sono mai schierato né da una parte né dall’altra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Prandelli non ci sta: "Siamo ancora qui a parlare di critiche ad Allegri, uno che tra Milan e Juventus ha vinto sei scudetti. Max è un grande allenatore" - Cesare Prandelli, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato così le critiche che vengono troppo spesso mosse a Massimiliano Allegri: "Ma vogliamo scherzare! milannews.it