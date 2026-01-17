Prandelli | Allegri è pratico non catenacciaro Fabregas diventerà un grande

Cesare Prandelli commenta la figura di Allegri, sottolineando la sua praticità e non l’approccio difensivista. Inoltre, l’ex ct azzurro esorta a evitare mode e stereotipi, affermando che non esiste un modello unico di allenatore. Secondo Prandelli, è fondamentale avere idee chiare, ma altrettanto importante adattarsi alle risorse a disposizione per ottenere risultati concreti.

Giochisti o risultatisti? La vittoria del Milan di Massimiliano Allegri a Como e le parole di Cesc Fabregas nel post partita (“Se la rigiochiamo, una partita così difficilmente la perdiamo. Il calcio a volte è crudele”) hanno rinnovato l’eterno dibattito. Cesare Prandelli, ct dell’Italia vice campione d’Europa 2012, ribalta la discussione: “Io non mi sono mai schierato né da una parte né dall’altra. In ogni caso è un dualismo superato, anche perché poi vorrei capire bene chi sono i giochisti e chi i risultatisti. L’allenatore è allenatore. E basta. Le mode sono dannose e spesso fanno danni contagiando i settori giovanili”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

