Pra’ trovato con 380 file pedopornografici | 40enne in carcere

Da genovatoday.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 40 anni residente a Pra’, Genova, è stato arrestato per aver detenuto e diffuso 380 file pedopornografici tra foto e video sul proprio cellulare. L’indagine ha portato al suo fermo con l’accusa di reati legati alla pornografia minorile. L’arresto si inserisce nelle attività di contrasto alla pornografia minorile e alla tutela dei minori online.

Trecentottanta file tra foto e video pedopornografici custoditi sul cellulare: è questo il materiale che ha fatto scattare l’arresto di un uomo italiano di 40 anni, residente nel quartiere genovese di Pra’, finito in carcere con l’accusa di detenzione e diffusione di immagini di abusi su minori. Il provvedimento è stato convalidato dalla gip del tribunale di Genova, Caterina Lungaro, che ha accolto la richiesta della pm Valentina Grosso e disposto la custodia cautelare in carcere, respingendo l’istanza della difesa che chiedeva gli arresti domiciliari. Dei 380 file una quota riguarderebbe bambini ripresi in spiaggia, con una ragionevole certezza che si tratti di località del litorale genovese. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Leggi anche: “Questi 50 euro sono per un bimbo”, ma era un pedofilo: 79enne trovato con migliaia di file pedopornografici

Leggi anche: Nascondeva 1.500 file pedopornografici: chiesta la condanna per l'ex parroco

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.