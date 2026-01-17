Posti riservati Lis e audiodescrizioni in un concerto davvero per tutti

Le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina rappresentano un’occasione per promuovere l’inclusione anche nel settore culturale. In questo contesto, vengono messi a disposizione posti riservati, servizi LIS e audiodescrizioni, per garantire a tutti la possibilità di partecipare e vivere appieno i concerti. Un’impegno volto a rendere gli eventi musicali accessibili e fruibili da parte di persone con disabilità sensoriali e intellettive.

Le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina come un'occasione per consolidare la scelta di rendere i concerti sempre più accessibili alle persone con disabilità sensoriali e intellettive. Una scelta che, però, deve essere perseguita con un'attenzione massima alla qualità altrimenti "si rischia di fare qualcosa di controproducente". Queste le coordinate nelle quali si colloca il concerto organizzato per il 14 febbraio dall' Orchestra Sinfonica e dalla Città Metropolitana di Milano nella sala Verdi del Conservatorio, nell'ambito del programma culturale dei Giochi Invernali, e presentato ieri a Palazzo Isimbardi.

