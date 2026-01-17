Possibili casi di tigna all' istituto comprensivo di Castel Frentano | attivate le misure di prevenzione

All’istituto comprensivo di Castel Frentano sono stati segnalati possibili casi di tigna. Sono state attivate le misure di prevenzione necessarie per limitare la diffusione dell’infezione. È importante seguire le indicazioni del personale scolastico e adottare le precauzioni raccomandate per tutelare la salute di studenti e personale.

Possibili casi di tigna a scuola e all'istituto comprensivo di Castel Frentano scattano le misure di prevenzione. Con una circolare la direzione scolastica dell'istituto ha diffuso ieri, 16 gennaio 2026, ai genitori degli alunni, ai docenti e al personale Ata una nota informativa sulle “Norme comportamentali per la prevenzione della diffusione della tigna”. Si tratta di un'infezione fungina contagiosa, comune nei bambini, che si trasmette facilmente negli ambienti in cui i piccoli passano molto tempo insieme. Si manifesta principalmente con chiazze tondeggianti sulla pelle, spesso a forma di anello, con bordi rossi, sollevati e squamosi e un centro più chiaro, accompagnate da prurito, secchezza, arrossamento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

