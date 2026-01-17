Posizioni economiche ATA martedì sapremo dove si svolgeranno le prove Poi la data del test Le anticipazioni

Martedì sarà comunicata la sede delle prove per le posizioni economiche ATA. Successivamente, verrà annunciata anche la data del test. Lo scorso 28 novembre, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha incontrato le sigle sindacali per definire le prossime fasi della procedura, che riguarda l’assegnazione delle posizioni economiche per il personale ATA. Restano quindi in attesa aggiornamenti ufficiali sulle modalità e i tempi delle prove.

Lo scorso 28 novembre, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha riunito le sigle sindacali per discutere i prossimi passaggi della procedura che porterà all'assegnazione delle posizioni economiche previste per il personale ATA. Al centro dell'incontro, la necessità di rivedere i criteri di scelta delle sedi in cui si svolgeranno le prove, con l'obiettivo di rendere più fluida l'organizzazione del concorso interno. Le posizioni da assegnare sono circa 50.000, come indicato nel decreto ministeriale n. 140 del 12 luglio 2024. Si tratta di un intervento pensato per valorizzare il personale amministrativo, tecnico e ausiliario attraverso un riconoscimento che incide sia sul piano professionale che su quello retributivo.

