Portici centrodestra in campo | Serietà e responsabilità
Il centrodestra di Portici si impegna a promuovere un percorso politico basato su serietà e responsabilità. L’obiettivo è offrire una proposta di governo credibile, fondata sull’ascolto delle esigenze della città e sulla consapevolezza delle criticità strutturali che ne ostacolano lo sviluppo. Un approccio orientato a valorizzare il ruolo delle istituzioni e a favorire un dialogo costruttivo con la comunità locale.
Tempo di lettura: 2 minuti Il centrodestra di Portici ha avviato un percorso politico improntato alla serietà e alla responsabilità, con l'obiettivo di costruire una proposta di governo credibile, fondata sull'ascolto autentico della città e sulla piena consapevolezza delle criticità strutturali che da anni ne frenano lo sviluppo. L'incontro ha rappresentato un primo momento di sintesi e di assunzione di responsabilità collettiva, nel quale sono state delineate priorità nette e una visione amministrativa orientata alla concretezza, alla competenza e al rispetto dovuto alla comunità porticese. Al centro del confronto è emersa con forza la necessità, ormai non più procrastinabile, di porre fine all'immobilismo che ha segnato il volto urbano della città.
Il centrodestra sostiene che l’ingresso in Giunta dell’ormai ex sindaco di Portici sia avvenuto in violazione delle norme vigenti - facebook.com facebook
