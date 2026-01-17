Portici centrodestra in campo | Serietà e responsabilità

Il centrodestra di Portici si impegna a promuovere un percorso politico basato su serietà e responsabilità. L’obiettivo è offrire una proposta di governo credibile, fondata sull’ascolto delle esigenze della città e sulla consapevolezza delle criticità strutturali che ne ostacolano lo sviluppo. Un approccio orientato a valorizzare il ruolo delle istituzioni e a favorire un dialogo costruttivo con la comunità locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il centrodestra di Portici ha avviato un percorso politico improntato alla serietà e alla responsabilità, con l’obiettivo di costruire una proposta di governo credibile, fondata sull’ascolto autentico della città e sulla piena consapevolezza delle criticità strutturali che da anni ne frenano lo sviluppo. L’incontro ha rappresentato un primo momento di sintesi e di assunzione di responsabilità collettiva, nel quale sono state delineate priorità nette e una visione amministrativa orientata alla concretezza, alla competenza e al rispetto dovuto alla comunità porticese. Al centro del confronto è emersa con forza la necessità, ormai non più procrastinabile, di porre fine all’immobilismo che ha segnato il volto urbano della città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il centrodestra sostiene che l’ingresso in Giunta dell’ormai ex sindaco di Portici sia avvenuto in violazione delle norme vigenti - facebook.com facebook