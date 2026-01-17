Pontedera | autoarticolato finisce fuori strada lungo via Valdera sud

Nella serata di venerdì 16 gennaio, a Pontedera, un autoarticolato è uscito dalla carreggiata lungo via Valdera sud. L’incidente ha causato disagi alla circolazione e richiesto interventi per la gestione della viabilità. Nessuna persona è rimasta ferita, mentre le operazioni di rimozione sono in corso per ripristinare la normale circolazione sulla strada.

Pontedera (Pisa), 17 gennaio 2026 – Momenti di difficoltà per la viabilità nella serata di venerdì 16 gennaio a Pontedera, dove un autoarticolato è finito fuori strada lungo via Valdera sud. L’incidente è avvenuto intorno alle 19,15 e ha reso necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco di Pisa. Il mezzo pesante, che trasportava un carico di circa 30 tonnellate di cellulosa, è uscito dalla carreggiata ed è finito con le ruote in un fosso, a lato della corsia. Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa delle dimensioni e del peso del tir. I vigili del fuoco, giunti sul posto con l’ausilio dell’autogrù, sono riusciti a rimettere il veicolo in carreggiata, consentendo così il successivo ripristino della viabilità, che era rimasta fortemente rallentata durante l’intervento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pontedera: autoarticolato finisce fuori strada lungo via Valdera sud Leggi anche: Incidente lungo la Sarzanese Valdera a Bientina: strada chiusa al traffico Leggi anche: Incidente stradale su SS16, autoarticolato esce fuori strada a Cerignola: c'è una vittima Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Pontedera: autoarticolato finisce fuori strada lungo via Valdera sud - I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con una autogrù ... msn.com

Tir con carico da 30 tonnellate finisce fuori strada - I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti venerdì 16 gennaio alle ore 19:15 in Via Valdera Sud a Pontedera per il recupero di un tir. gonews.it

CAMION SI INTRAVERSA: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PISA. Intervento nella serata di ieri, venerdì 16 gennaio, da parte dei Vigili del fuoco, che si sono recati con l'autogru nelle vicinanze del nuovo supermercato MD, a Pontedera, per un camion c - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.