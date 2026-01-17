Pontedera | autoarticolato finisce fuori strada lungo via Valdera sud

Nella serata di venerdì 16 gennaio, a Pontedera, un autoarticolato è uscito dalla carreggiata lungo via Valdera sud. L’incidente ha causato disagi alla circolazione e richiesto interventi per la gestione della viabilità. Nessuna persona è rimasta ferita, mentre le operazioni di rimozione sono in corso per ripristinare la normale circolazione sulla strada.

Pontedera (Pisa), 17 gennaio 2026 – Momenti di difficoltà per la viabilità nella serata di venerdì 16 gennaio a Pontedera, dove un autoarticolato è finito fuori strada lungo via Valdera sud. L’incidente è avvenuto intorno alle 19,15 e ha reso necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco di Pisa. Il mezzo pesante, che trasportava un carico di circa 30 tonnellate di cellulosa, è uscito dalla carreggiata ed è finito con le ruote in un fosso, a lato della corsia. Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa delle dimensioni e del peso del tir. I vigili del fuoco, giunti sul posto con l’ausilio dell’autogrù, sono riusciti a rimettere il veicolo in carreggiata, consentendo così il successivo ripristino della viabilità, che era rimasta fortemente rallentata durante l’intervento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

