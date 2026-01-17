Ponte sullo Stretto Salvini sulla nomina di Ciucci | Serve per accelerare e rispondere alla Corte dei conti

Matteo Salvini ha commentato la nomina di Ciucci, sottolineando che questa decisione è funzionale a accelerare i lavori e a rispondere alle richieste della Corte dei Conti. Il progetto del ponte sullo Stretto prosegue con l’avanzamento delle procedure amministrative e tecniche, segnando un passo importante nel percorso di realizzazione dell’opera, che mira a collegare in modo più efficiente Sicilia e continente.

Nelle ultime settimane sono andati avanti gli iter autorizzativi, le interlocuzioni con gli enti competenti e le attività propedeutiche, mentre resta centrale il tema della governance dell’opera e del ruolo del commissario straordinario. Proprio su questo punto è intervenuto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, chiarendo le ragioni della nomina di Pietro Ciucci e respingendo le ipotesi di conflitto d’interesse. “Il commissario è uno ed è Ciucci. Stretto di Messina è pubblica, una società totalmente pubblica, al 100% pubblica. L’ho nominato io per accelerare e rispondere alle richieste della Corte dei Conti e per fare coordinamento con tutti gli organi coinvolti”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

