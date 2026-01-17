Polizia incendio nell' ex Il Magnifico

Ieri sera, alle 22:20, i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale Luigi Gori, presso la caserma Lorenzo il Magnifico, per un incendio al secondo piano dell’edificio utilizzato dalla polizia di Stato. L’intervento ha richiesto l’intervento tempestivo per contenere i danni e garantire la sicurezza delle persone presenti. Al momento, si sono ancora in corso verifiche sulle cause dell’incendio e sull’entità dei danni subiti.

Ieri sera, intorno alle 22:20, intervento dei vigili del fuoco in Viale Luigi Gori, presso la caserma Lorenzo il Magnifico, per domare un incendio sviluppatosi al secondo piano dell’edificio in uso alla polizia di Stato. I vigili del fuoco sono entrati nel padiglione coinvolto dall’incendio, accertandosi che nessuna persona fosse rimasta intrappolata nelle varie stanze, e sono riusciti a estinguere le fiamme che avevano interessato una camera. Tre persone hanno necessitato di cure mediche a causa dell’inalazione di fumo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Bici depredate e veicoli bruciati nell'incendio: Polizia Locale rimuove le "carcasse" dalla città Leggi anche: Magnifico fossile di rinoceronte “gelido” di 23 milioni di anni scoperto nell’Alto Artico: non aveva il corno Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Non fa in tempo a buttare la spazzatura del condominio e la abbandona in strada: incastrato da una dash cam; Incendio nel cantiere dell'ex Coni di Potenza; Il sopralluogo della Polizia Locale nell'ex Hotel Trieste; Grande Migliore, in fiamme i capannoni di Arredo Verde: incendio domato nella notte. Novoli: incendio nella caserma di Polizia - Un principio d'incendio si è sviluppato in tarda serata all'interno della caserma della polizia nel viale Gori. nove.firenze.it

Momenti di apprensione a San Giuliano per un principio di incendio nell’ex cinema Ariston - LOCALI DISMESSI L’allerta è scattata domenica poco prima delle 18: le fiamme hanno interessato solo materiale abbandonato e sono state spente rapidamente ... ilcittadino.it

Incendio nello stabilimento dell’ex FCA. Vigili del fuoco sul posto - Un incendio in corso nello stabilimento dell'Fca di Pratola Serra. corriereirpinia.it

Strage di Capodanno in Svizzera: L’Incendio del Crans-Montana

Bici abbandonate e veicoli incendiati: intervento antidegrado della Polizia Locale. Oltre venti velocipedi rimossi tra Darsena e via Faentina e bonifica in piazza Fratelli Minardi dopo l’incendio di un camper e un’auto. https://www.lacronacadiravenna.it/articolo/1 - facebook.com facebook

Polizia salva donna avvolta dalle fiamme nella sua abitazione nel Foggiano. Incendio da ritorno di fiamma da camino. In salvo anche figlia minorenne #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.