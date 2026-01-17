Polizia incendio nell' ex Il Magnifico

Da firenzetoday.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera, alle 22:20, i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale Luigi Gori, presso la caserma Lorenzo il Magnifico, per un incendio al secondo piano dell’edificio utilizzato dalla polizia di Stato. L’intervento ha richiesto l’intervento tempestivo per contenere i danni e garantire la sicurezza delle persone presenti. Al momento, si sono ancora in corso verifiche sulle cause dell’incendio e sull’entità dei danni subiti.

Ieri sera, intorno alle 22:20, intervento dei vigili del fuoco in Viale Luigi Gori, presso la caserma Lorenzo il Magnifico, per domare un incendio sviluppatosi al secondo piano dell’edificio in uso alla polizia di Stato. I vigili del fuoco sono entrati nel padiglione coinvolto dall’incendio, accertandosi che nessuna persona fosse rimasta intrappolata nelle varie stanze, e sono riusciti a estinguere le fiamme che avevano interessato una camera. Tre persone hanno necessitato di cure mediche a causa dell’inalazione di fumo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Bici depredate e veicoli bruciati nell'incendio: Polizia Locale rimuove le "carcasse" dalla città

Leggi anche: Magnifico fossile di rinoceronte “gelido” di 23 milioni di anni scoperto nell’Alto Artico: non aveva il corno

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Non fa in tempo a buttare la spazzatura del condominio e la abbandona in strada: incastrato da una dash cam; Incendio nel cantiere dell'ex Coni di Potenza; Il sopralluogo della Polizia Locale nell'ex Hotel Trieste; Grande Migliore, in fiamme i capannoni di Arredo Verde: incendio domato nella notte.

polizia incendio nell exNovoli: incendio nella caserma di Polizia - Un principio d'incendio si è sviluppato in tarda serata all'interno della caserma della polizia nel viale Gori. nove.firenze.it

polizia incendio nell exMomenti di apprensione a San Giuliano per un principio di incendio nell’ex cinema Ariston - LOCALI DISMESSI L’allerta è scattata domenica poco prima delle 18: le fiamme hanno interessato solo materiale abbandonato e sono state spente rapidamente ... ilcittadino.it

polizia incendio nell exIncendio nello stabilimento dell’ex FCA. Vigili del fuoco sul posto - Un incendio in corso nello stabilimento dell'Fca di Pratola Serra. corriereirpinia.it

Strage di Capodanno in Svizzera: L’Incendio del Crans-Montana

Video Strage di Capodanno in Svizzera: L’Incendio del Crans-Montana

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.