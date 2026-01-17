Il Comune brianzolo ha visto perdere i finanziamenti destinati all’installazione di nuove telecamere di sorveglianza, a causa di un numero di reati denunciati troppo basso rispetto agli standard richiesti. La decisione evidenzia come l’assenza di recenti segnalazioni possa influenzare le risorse destinate alla sicurezza cittadina, nonostante l’assenza di problematiche emergenti. Una situazione che pone attenzione sulla relazione tra percezione e realtà della sicurezza urbana.

Il numero di reati denunciati ogni 100 mila abitanti è troppo basso. E così nel Comune brianzolo è saltato il finanziamento che sarebbe servito per installare le nuove telecamere sul territorio cittadino. È già polemica fra le strade di Ronco Briantino. Secondo quanto spiega anche il Corsera, infatti, nel paese brianzolo il numero di crimini commessi è talmente basso da avere di fatto annullato per gli uffici comunali la possibilità di accedere al finanziamento statale di oltre 43 mila euro utile a installare le nuove telecamere che, una volta attivate, sarebbero dovute servire a riprendere chi delinque sulle strade. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Il Comune brianzolo dove sono state installate tre nuove telecamere

Leggi anche: Sicurezza, il Comune installa due nuove telecamere di videosorveglianza in piazza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sicurezza, nuove telecamere a Milano Marittima; Due pacchetti sicurezza in arrivo. Le norme più dure; Ronco Briantino, il paese «troppo virtuoso»: il Comune perde il finanziamento statale per nuove telecamere; Porto San Giorgio, il centro sempre più sorvegliato: si accendono nuove telecamere.

Pochi reati, niente telecamere nuove: il Comune "troppo virtuoso" perde i finanziamenti - E così nel Comune brianzolo è saltato il finanziamento che sarebbe servito per installare le nuove telecamere sul territorio ... monzatoday.it