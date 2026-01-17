Pizza day | per quattro pugliesi su dieci la bontà è fai da te Farina e mozzarella ecco i consumi

Il Pizza Day evidenzia come in Puglia circa il 40% delle persone preferisca preparare la pizza in casa, con una percentuale del 42% di pugliesi che impasta e cuoce la propria pizza tra le mura domestiche. La scelta di ingredienti semplici come farina e mozzarella sottolinea l’importanza delle tradizioni e della semplicità nella cultura gastronomica locale. Un’abitudine che continua a mantenere vivo il legame con le radici culinarie della regione.

Pizza day, per quattro pugliesi su dieci è fai da te. Più di quattro pugliesi su dieci (42%) scelgono di impastare e cuocere la pizza tra le mura domestiche. Lo rivela un'indagine di Coldiretti Puglia, condotta nei mercati di Campagna Amica, dove farina e lievito madre registrano un boom di vendite in occasione della Giornata internazionale della pizza, celebrata il 17 gennaio. Secondo Coldiretti, questa moda, nata durante il periodo del lockdown per il Covid, è ormai diventata un'abitudine diffusa. in molte case si preparano pizze su misura, con ingredienti italiani al 100%, dalla mozzarella alla burrata, dalle farine di grano tricolore fino alle passate di pomodoro, all'olio extravergine d'oliva, alle verdure e ai salumi tipici.

