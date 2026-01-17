Pitbull morde una donna è la terza aggressione del cane in due giorni

Un pitbull di Comeana ha aggredito una donna, segnando la sua terza aggressione in due giorni. L’incidente si è verificato a Carmignano (Prato) il 17 gennaio 2026. La situazione evidenzia la serie di episodi che coinvolgono il medesimo animale, sollevando questioni sulla gestione dei cani di questa natura e sulla sicurezza pubblica.

Carmignano (Prato), 17 gennaio 2026 – Alla sua terza aggressione, il pitbull di Comeana, stavolta ha morso una donna. Una foto di archivio del 17 Settembre 2003 di un cane pitbull. ZAMPETTI ARCHIVIO ANSA L’ episodio è avvenuto giovedì intorno alle 18 in via Lombarda. Il cane era di nuovo fuggito dall’abitazione e ha incontrato una donna, a passeggio con il suo cane e lei nel tentativo di proteggerlo, ha rimediato il morso. E’ confermato che il pitbull arriva dalla Campania, sottratto al giro dei combattimenti clandestini: si tratta perciò di un animale “particolare”. L’episodio segue le due aggressioni di mercoledì pomeriggio, quando in piazza Scalpellini il pitbull in fuga si è prima avventato contro un piccolo cane al guinzaglio di una 19enne che ha iniziato ad urlare, facendo accorrere i volontari della Misericordia, che hanno faticato parecchio per fermare e isolare il cane che era senza collare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pitbull morde una donna, è la terza aggressione del cane in due giorni Leggi anche: Donna uccide pitbull a coltellate, il cane aveva aggredito il marito e non mollava la presa Leggi anche: Il pitbull Aaron morto senza cibo, sorella e amica del padrone accusate di stalking ai danni della donna che aveva il cane in affido Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Pitbull morde una donna, è la terza aggressione del cane in due giorni - Carmignano (Prato), 17 gennaio 2026 – Alla sua terza aggressione, il pitbull di Comeana, stavolta ha morso una donna. lanazione.it

Pitbull morde una donna, padrone multato - Igea MArina (Rimini), 28 febbraio 2024 – È stato identificato e denunciato all’autorità giudiziaria il proprietario del pitbull che, a passeggio senza guinzaglio al Parco del Gelso di Igea Marina, ha ... ilrestodelcarlino.it

Donna di 70 anni morde pitbull al collo per salvare il suo cagnolino dall'aggressione: «Il proprietario è rimasto a guardare» - Il classico esempio che generazioni di giornalisti si sono sentiti ripetere per spiegare cosa sia una notizia e cosa no è diventato realtà per ... leggo.it

"È un Golden, è buono per forza". Falso. L’aggressività è una dote naturale del cane. Tutti i cani ce l'hanno. Spesso siamo noi umani ad averla trasformata in qualcosa di negativo o, peggio, a non averla saputa gestire. Fa più notizia un Pitbull che morde un - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.