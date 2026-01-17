Pisciotta rimane senza benzinai | chiuso l' unico distributore
A Pisciotta, l’unico distributore di carburante del paese ha chiuso, lasciando la comunità senza un punto di rifornimento. Questa situazione potrebbe comportare disagi per residenti e visitatori, rendendo più difficile l’approvvigionamento di benzina e diesel. La chiusura del distributore rappresenta una sfida per la mobilità locale, richiedendo possibili soluzioni alternative per garantire la continuità dei servizi di rifornimento nel territorio.
Pisciotta resta senza benzinaio: chiuso l’unico distributore di carburanti presente sul territorio comunale. Per rifornire i propri veicoli, dunque, i residenti dovranno spostarsi a Palinuro o Ascea, con tutti i disagi del caso specie per chi usa l'auto quotidianamente. Urgono, dunque, soluzioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Pisciotta rimane senza benzinai: chiuso l'unico distributore - Notevoli, i disagi per i residenti costretti a spostarsi nei comuni limitrofi per fare rifornimento di carburante ... salernotoday.it
Pisciotta senza distributore di carburante: una chiusura che racconta anni di difficoltà - La chiusura dell’impianto segna la fine di un servizio essenziale che per anni ha garantito rifornimento a residenti e visitatori ... infocilento.it
