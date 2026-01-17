Pisciotta rimane senza benzinai | chiuso l' unico distributore

A Pisciotta, l’unico distributore di carburante del paese ha chiuso, lasciando la comunità senza un punto di rifornimento. Questa situazione potrebbe comportare disagi per residenti e visitatori, rendendo più difficile l’approvvigionamento di benzina e diesel. La chiusura del distributore rappresenta una sfida per la mobilità locale, richiedendo possibili soluzioni alternative per garantire la continuità dei servizi di rifornimento nel territorio.

