Piscina Olimpia, via al restyling. Ma costerà il doppio del previsto.

La piscina Olimpia, situata in via, sta subendo un importante intervento di restyling. Originariamente prevista per essere completata nel 2023 con un budget di 2,7 milioni di euro, l’opera ha subito un aumento dei costi, arrivando a 4,5 milioni di euro. Il progetto, interamente finanziato dal Comune, mira a migliorare le strutture e la fruibilità dell’impianto, che dovrebbe essere riaperto a breve.

Avrebbe dovuto tornare in funzione nel 2023 e costare "solo" 2,7 milioni di euro. Invece, il cantiere della piscina Olimpia (nella foto l’ingresso) è iniziato nei giorni scorsi e il piano di riqualificazione vale 4,5 milioni di euro, interamente finanziato con risorse comunali. "Sono già partite le opere di demolizione, con la rimozione della grande area che ospitava le gradinate del pubblico, che sarà completamente ripensata nel nuovo progetto – ha spiegato il sindaco Roberto Di Stefano, durante un sopralluogo - Un intervento atteso da anni, che restituirà ai cittadini una piscina moderna, sicura e all’avanguardia, completamente riqualificata sia dal punto di vista strutturale sia energetico". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

