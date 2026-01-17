Pisa | Fratoianni ' difendiamo Vigili Fuoco per difendere libertà di tutti'

In un contesto di tensione crescente, Fratoianni sottolinea l'importanza di tutelare i Vigili del Fuoco come simbolo di libertà e sicurezza per tutti. La sua dichiarazione evidenzia la necessità di un impegno condiviso per proteggere chi lavora per il bene della comunità, mantenendo un approccio sobrio e rispettoso delle responsabilità istituzionali.

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Quel che è certo è che il Governo Meloni ha proprio la memoria corta perché, oltre a dimenticare ciò che sta accadendo a Gaza ancora oggi, sembra non ricordare nemmeno ciò che così ostinatamente dice di difendere. Annunciare provvedimenti disciplinari (sospensione, decurtazione dello stipendio, persino il licenziamento) per dei Vigili del Fuoco che -nel settembre scorso a Pisa- si sono inginocchiati per un minuto di silenzio, in solidarietà con le vittime di Gaza è davvero un'enormità incredibile e inaccettabile". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs, sulla vicenda dei Vigili del fuoco di Pisa puniti dal Governo e su cui presenterà un'interrogazione parlamentare al Governo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

