Pisa | Fratoianni ' difendiamo Vigili Fuoco per difendere libertà di tutti'
In Pisa, Fratoianni sottolinea l'importanza di tutelare i Vigili del Fuoco come elemento fondamentale per la libertà di tutti. La dichiarazione evidenzia la necessità di riconoscere il ruolo di queste forze nel garantire sicurezza e diritti, in un contesto politico che, secondo alcune voci, sembra perdere di vista le proprie responsabilità. Un richiamo alla coerenza e alla memoria storica delle istituzioni.
Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Quel che è certo è che il Governo Meloni ha proprio la memoria corta perché, oltre a dimenticare ciò che sta accadendo a Gaza ancora oggi, sembra non ricordare nemmeno ciò che così ostinatamente dice di difendere. Annunciare provvedimenti disciplinari (sospensione, decurtazione dello stipendio, persino il licenziamento) per dei Vigili del Fuoco che -nel settembre scorso a Pisa- si sono inginocchiati per un minuto di silenzio, in solidarietà con le vittime di Gaza è davvero un'enormità incredibile e inaccettabile". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs, sulla vicenda dei Vigili del fuoco di Pisa puniti dal Governo e su cui presenterà un'interrogazione parlamentare al Governo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
