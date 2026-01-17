Pisa ferma l’Atalanta nel finale | Durosinmi risponde a Krstovic

Il match tra Pisa e Atalanta si conclude con un pareggio di 1-1 all’Arena Garibaldi. La partita, intensa e combattuta, interrompe la serie di tre vittorie consecutive degli ospiti e permette ai toscani di ottenere un risultato importante nella lotta per la salvezza. Durosinmi e Krstovic sono stati protagonisti del finale, con il gol che ha siglato il pareggio nel finale di partita.

Il pareggio tra Pisa e Atalanta matura all’Arena Garibaldi al termine di una gara intensa e combattuta, chiusa sull’ 1-1, che interrompe la striscia di tre vittorie consecutive dei bergamaschi e regala ai toscani un punto pesante nella corsa salvezza. Succede tutto nel finale: all’ 83’ il vantaggio ospite firmato Nikola Krstovi?, all’ 88’ la risposta immediata di Rafiu Durosinmi, al debutto in Serie A con la maglia del Pisa. Un punto che racconta due partite diverse. Il risultato fotografa una sfida dai due volti. Nel primo tempo è il Pisa a fare la partita, più aggressivo, più organizzato e capace di mettere in difficoltà una Atalanta apparsa sotto tono rispetto ai suoi standard abituali. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Pisa ferma l’Atalanta nel finale: Durosinmi risponde a Krstovic Leggi anche: Pisa-Atalanta finisce 1-1, a Krstovic risponde Durosinmi Leggi anche: Pisa-Atalanta 1-1, il neo toscano Durosinmi risponde a Krstovic La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il Pisa ferma la corsa dell'Atalanta - Atalanta, che ha aperto la ventunesima giornata della Serie A. gds.it Emmepì Auto non sta ferma un attimo, Vieni a trovarci questo fine settimana! Passa a trovarci: Via Galileo Ferraris 3, PISA - Tel 050 982129 Via Don Sturzo, 29 PONTEDERA - Tel 0587 483300 scrivici su WhatsApp al 3357455974 https://www.emmepia - facebook.com facebook Il Como non si ferma più: batte il Pisa e aggancia Juve e Roma al quarto posto x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.