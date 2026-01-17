Pisa ferma l’Atalanta nel finale | Durosinmi risponde a Krstovic

Il match tra Pisa e Atalanta si conclude con un pareggio di 1-1 all’Arena Garibaldi. La partita, intensa e combattuta, interrompe la serie di tre vittorie consecutive degli ospiti e permette ai toscani di ottenere un risultato importante nella lotta per la salvezza. Durosinmi e Krstovic sono stati protagonisti del finale, con il gol che ha siglato il pareggio nel finale di partita.

Il pareggio tra Pisa e Atalanta matura all'Arena Garibaldi al termine di una gara intensa e combattuta, chiusa sull' 1-1, che interrompe la striscia di tre vittorie consecutive dei bergamaschi e regala ai toscani un punto pesante nella corsa salvezza. Succede tutto nel finale: all' 83' il vantaggio ospite firmato Nikola Krstovi?, all' 88' la risposta immediata di Rafiu Durosinmi, al debutto in Serie A con la maglia del Pisa. Un punto che racconta due partite diverse. Il risultato fotografa una sfida dai due volti. Nel primo tempo è il Pisa a fare la partita, più aggressivo, più organizzato e capace di mettere in difficoltà una Atalanta apparsa sotto tono rispetto ai suoi standard abituali.

