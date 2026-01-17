Pisa ecco Loyola | il giocatore è in città

A Pisa, nel tardo pomeriggio di oggi, è stato avvistato Felipe Loyola, che si è recato all’Hotel Continental di Tirrenia, sede abituale del club. Il giocatore, appena arrivato, si unisce così alla rosa di Gilardino, segnando un nuovo step nel mercato dei toscani. La sua presenza rappresenta un'importante aggiunta alla squadra in vista delle prossime sfide.

PISA, 17 GENNAIO – Un altro rinforzo a disposizione di Gilardino è arrivato. È da poco passata l’ora di cena quando all’Hotel Continental di Tirrenia, quello prevalentemente utilizzato dal club la scorsa estate, da un van è uscito Felipe Loyola. Il centrocampista cileno è provato dal viaggio, avendo raggiunto l’Italia dal Sudamerica. Nonostante ciò, la carica e la gioia sono palpabili. Nella giornata di oggi le visite mediche, quindi la firma sul contratto che lo legherà al Pisa e lo metterà subito a disposizione di Gilardino, con l’obiettivo di essere già a disposizione per la partita di venerdì contro l’Inter. 🔗 Leggi su Lanazione.it

