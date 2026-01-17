In Italia, alcuni esponenti di estrema sinistra mostrano simpatia per il regime di Maduro, celebrando simboli legati alla sua storia. Recentemente, a Roma, è stato condiviso un video in cui studenti della Sapienza rendono omaggio ai militari cubani morti a Caracas, evidenziando una crescente adesione a ideologie vicine a quelle del Venezuela. Un fenomeno che riflette le complesse dinamiche politiche e culturali attuali.

Piccoli castristi crescono: emblematica la deriva del movimento di estrema sinistra Cambiare rotta. Circola sui social il video in cui, a Roma celebrano quel che resta del regime di Maduro: alla Sapienza hanno scoperto una targa per i militari cubani morti a Caracas. Mandati a morire dall’Avana per proteggere il dittatore venezuelano. I giovani comunisti di Cambiare Rotta celebrano quei poveri soldati, nella narrazione di una resistenza che non esiste. Un appello veterocomunista che neanche Che Guevara avrebbe formulato in maniera così retorica e grottesca, come se in Venezuela fino a qualche giorno fa non fosse stato in vigore un regime liberticidia ma una Disneyland della democrazia, della libertà e dei diritti umani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Piccoli castristi crescono: rimpiangono il regime di Maduro e arruolano pure i maranza contro il governo

Leggi anche: Piccoli pro-Pal crescono: la maestra delle elementari di Genova porta i bambini “in gita” al corteo. E lo sbandiera pure sui social

Leggi anche: Dirotta su Cuba. L’America punta il regime “castrista” dopo aver asfaltato Maduro. “Quel governo è un problema”