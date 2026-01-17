Piazza Vittorio manifestazione per la sicurezza | l’appello dei cittadini

Oggi, a piazza Vittorio nel rione Esquilino, si è tenuta una manifestazione promossa dai cittadini per richiedere maggiori interventi sulla sicurezza nel quartiere. L’evento ha visto la partecipazione di residenti e rappresentanti locali, che hanno condiviso le loro istanze e preoccupazioni in un momento di attenzione collettiva verso la tutela della comunità.

Roma, 17 gennaio 2025 – Una manifestazione per la sicurezza si è svolta oggi a piazza Vittorio, nel cuore del rione Esquilino. In piazza residenti e rappresentanti dei comitati di quartiere, riuniti per chiedere maggiore attenzione istituzionale su una situazione che, a loro dire, resta irrisolta da tempo e incide sulla qualità della vita quotidiana. A prendere la parola – tra gli altri – è stata la dott.ssa Carmen Trimarchi, del comitato di quartiere, che ha ricostruito un episodio avvenuto lo scorso anno durante una visita del sindaco in occasione di interventi straordinari di pulizia. Trimarchi ha spiegato di aver mostrato direttamente al primo cittadino immagini che documentavano situazioni di degrado e consumo di droga sotto la propria abitazione, ricevendo una risposta giudicata inadeguata rispetto alla gravità del problema.

