Piazza San Marco 35 euro per quattro musei Ma il 98,5% dei ricavi va a due

A partire dal 1° gennaio 2026, i prezzi dei biglietti per i musei civici di Venezia aumentano, con Palazzo Ducale che passerà a 35 euro. Attualmente, con 35 euro è possibile visitare quattro musei, ma il 98,5% dei ricavi viene destinato a due di essi. Questa modifica nel costo dei biglietti riflette le nuove tariffe e impatti sulla fruizione culturale della città.

Il biglietto cumulativo recentemente rincarato è l'unico modo per visitare Palazzo Ducale e Museo Correr. Include anche due isitituti statali, che però prendono 50 cent a biglietto (e fino all'anno scorso ne prendevano meno) Dal 1° gennaio 2026 i biglietti di tutti i musei civici di Venezia costano di più. Visitare Palazzo Ducale costa, a prezzo intero, 35 euro, non più 30. Una notizia che ha fatto rumore anche sulle testate di settore nazionali perché ne fa il museo pubblico più caro d'Italia. La fondazione Musei Civici di Venezia non ha mai spiegato i motivi di questa scelta. Formalmente, va detto, è in parte scorretto dire che è Palazzo Ducale a costare 35 euro: l'unico modo per visitare il palazzo infatti è il biglietto cumulativo dei musei di Piazza San Marco, che dal 1999 include anche il Museo Correr (civico) e il Museo Archeologico Nazionale di Venezia e le sale monumentali della biblioteca Marciana (musei statali). 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

