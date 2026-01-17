Piazza Manin prosegue lo sgombero delle bancarelle e il sindaco annuncia | A fine lavori saranno 12

In piazza Manin, prosegue lo smantellamento delle bancarelle. Il sindaco ha annunciato che, al termine dei lavori, saranno 12 le bancarelle rimaste. Attualmente, i bancarellai stanno rimuovendo le strutture dopo un contenzioso amministrativo con il Comune, che aveva inizialmente sospeso l’ordinanza di sgombero grazie a un decreto del Tar, prima di ripristinare la decisione.

In queste ore i bancarellai di piazza Manin stanno smantellando le loro strutture, dopo il contenzioso amministrativo avuto con il Comune per cui in un primo momento, su decreto del presidente del Tar, i commercianti avevano ottenuto la sospensiva all'ordinanza comunale di sgombero, ripristinata dopo due giorni con un secondo decreto del Tar a seguito di un'istanza di revoca presentata dall'amministrazione pisana. Andranno perciò avanti i lavori di edilizia nella piazza, ultimo lotto del più ampio progetto di riqualificazione del percorso turistico tra via Pietrasantina e la Torre, da portare a termine entro il 31 marzo su scadenza tassativa del PNRR (5,8 milioni di euro il costo del finanziamento). 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

