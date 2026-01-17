Piazza Manin prosegue lo sgombero delle bancarelle e il sindaco annuncia | A fine lavori saranno 12

In piazza Manin, prosegue lo smantellamento delle bancarelle. Il sindaco ha annunciato che, al termine dei lavori, saranno 12 le bancarelle rimaste. Attualmente, i bancarellai stanno rimuovendo le strutture dopo un contenzioso amministrativo con il Comune, che aveva inizialmente sospeso l’ordinanza di sgombero grazie a un decreto del Tar, prima di ripristinare la decisione.

In queste ore i bancarellai di piazza Manin stanno smantellando le loro strutture, dopo il contenzioso amministrativo avuto con il Comune per cui in un primo momento, su decreto del presidente del Tar, i commercianti avevano ottenuto la sospensiva all'ordinanza comunale di sgombero, ripristinata dopo due giorni con un secondo decreto del Tar a seguito di un'istanza di revoca presentata dall'amministrazione pisana. Andranno perciò avanti i lavori di edilizia nella piazza, ultimo lotto del più ampio progetto di riqualificazione del percorso turistico tra via Pietrasantina e la Torre, da portare a termine entro il 31 marzo su scadenza tassativa del PNRR (5,8 milioni di euro il costo del finanziamento).

Pnrr, il cantiere di piazza Manin a Pisa prosegue - Il Presidente del Tar della Toscana, questa mattina, ha accolto l’istanza del Comune di Pisa in merito alla necessità di completare i lavori di ... gonews.it

Lavori a Pisa, avviato il cantiere per il rifacimento di piazza Manin - Entra nel vivo a Pisa l’ultima fase dei lavori per la riqualificazione del percorso turistico che va dal parcheggio scambiatore di via Pietrasantina fino ... gonews.it

Piazza Manin, il TAR dà ragione al Comune di Pisa Con i lavori che vanno avanti senza stop Pisanews - facebook.com facebook

